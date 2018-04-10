Движение в центре Петербурга ограничат из-за съемок триллера

Съемки фильма «Девятая» ограничат движение транспорта в центре Северной столицы, сообщает пресс-служба КРТИ. В течение нескольких дней водители не смогут проехать по ряду улиц.

По данным ведомства, с 06.00 11 апреля до 06.00 12 апреля нельзя будет совершать остановку на участке Английского проспекта от набережной реки Мойки до Рабочего переулка. С 06.00 12-го до 05.00 13 апреля полностью закроют движение в направлении от набережной реки Мойки до Рабочего переулка.

С 06.00 до 07.00 будет закрыт для движения участок Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля. Кроме того, с 6:00 23 апреля до 7:00 25 апреля там запрещены остановки.

Наконец, с 05.00 до 23.50 15 мая будет закрыт проезд по замковой улице от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы. Остановки на этом участке запретят с06.00 14 мая до 05.00 15 мая.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки в центре Северной столицы.