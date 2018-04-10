Ещё
Движение в центре Петербурга ограничат из-за съемок триллера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение в центре Петербурга ограничат из-за съемок триллера 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Съемки фильма «Девятая» ограничат движение транспорта в центре Северной столицы, сообщает пресс-служба КРТИ. В течение нескольких дней водители не смогут проехать по ряду улиц.
По данным ведомства, с 06.00 11 апреля до 06.00 12 апреля нельзя будет совершать остановку на участке Английского проспекта от набережной реки Мойки до Рабочего переулка. С 06.00 12-го до 05.00 13 апреля полностью закроют движение в направлении от набережной реки Мойки до Рабочего переулка.
С 06.00 до 07.00 будет закрыт для движения участок Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля. Кроме того, с 6:00 23 апреля до 7:00 25 апреля там запрещены остановки.
Наконец, с 05.00 до 23.50 15 мая будет закрыт проезд по замковой улице от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы. Остановки на этом участке запретят с06.00 14 мая до 05.00 15 мая.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки в центре Северной столицы.
Фильм «Девятая» — триллер режиссера Николая Хомерики. Действие картины будет разворачивать в Петербурге конца XIX столетия.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На улице Типанова в Петербурге автомобиль перевернулся на крышу Ночью на улице Крыленко столкнулись три автомобиля Штрафы для водителей без брызговиков на авто хотят увеличить в Петербурге
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford представил новый Focus
Новый Renault Logan: первые подробности
XC40 получил российский ценник
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение