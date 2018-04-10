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Съемки художественного фильма перекроют движение в центре Петербурга
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Съемки художественного фильма перекроют движение в центре Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Из-за съемок фильма «Девятая» на несколько дней перекроют движение в центре Петербурга, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Будет запрещена остановка транспорта на участке Английского проспекта от набережной реки Мойки до Рабочего переулка с 06:00 11 апреля до 06:00 12 апреля.
От Гангутской улицы до улицы Пестеля автомобилисты не смогут остановить авто с 06:00 23 апреля до 07:00 25 апреля, а 24 апреля с 06:00 до 07:00 на участке полностью перекроют движение.
Также введут ограничения на Замковой улице от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы с 06:00 14 мая до 05:00 15 мая запретят останавливаться, 15 мая с 05:00 до 23:50 запретят движение транспорта.
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