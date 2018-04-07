В ДТП в Москве погибла женщина

На юго-востоке Москвы в результате наезда легкового автомобиля на тротуар погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
«12:45 водитель легкового автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на тротуар в районе д. 171 по ул. Люблинская, где допустил наезд на женщину. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте происшествия», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Свердловской области в ДТП погибли шесть человек.
Также Inforeactor передавал, что власти Москвы заявили о снижении количества ДТП на 59% с 2010 года.