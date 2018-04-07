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На «зебре» в Севастополе байкер сбил пешехода
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На «зебре» в Севастополе байкер сбил пешехода 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе мотоциклист сбил мужчину. В результате происшествия оба участника аварии получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
"54-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 33-летний молодой человек получил перелом ноги. Мотоциклист тоже травмирован", — уточнили в МВД.
По факту происшествия полиция Севастополя проводит проверку.
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