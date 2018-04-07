На «зебре» в Севастополе байкер сбил пешехода 

РИА Новости Крым: последние новости

Грубость, грязь и льготникам отказ: ТОП жалоб крымчан на перевозчиков

Пьяный рецидив - судакчанину грозит два года тюрьмы

Не разминулись: под Симферополем столкнулись джип и ВАЗ