На «зебре» в Севастополе байкер сбил пешехода 

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе мотоциклист сбил мужчину. В результате происшествия оба участника аварии получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
"54-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 33-летний молодой человек получил перелом ноги. Мотоциклист тоже травмирован", — уточнили в МВД.
По факту происшествия полиция Севастополя проводит проверку.