Во время паводка под Саратовом едва не утонули отец с сыном

Салон застрявшей на мосту машины, в которой ехали мужчина с ребенком, был полностью заполнен водой.

Инцидент произошел в поселке Расловка-1 Саратовского района. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.

Ночью спасатели получили сигнал от водителя автомобиля Volkswagen Polo , который сообщил, что не может выехать с подтопленного талыми водами моста. Между тем, он не один, с 11-летним сыном.

Течение на мосту было сильным, поэтому для людей возникла угроза жизни и здоровью. Спасатели выехали на место происшествия и с помощью специального снаряжения сняли потерпевших с моста и доставили на берег. Никто, к счастью, не пострадал.