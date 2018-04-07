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Во время паводка под Саратовом едва не утонули отец с сыном
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Во время паводка под Саратовом едва не утонули отец с сыном 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Салон застрявшей на мосту машины, в которой ехали мужчина с ребенком, был полностью заполнен водой.
Инцидент произошел в поселке Расловка-1 Саратовского района. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
Ночью спасатели получили сигнал от водителя автомобиля Volkswagen Polo, который сообщил, что не может выехать с подтопленного талыми водами моста. Между тем, он не один, с 11-летним сыном.
Течение на мосту было сильным, поэтому для людей возникла угроза жизни и здоровью. Спасатели выехали на место происшествия и с помощью специального снаряжения сняли потерпевших с моста и доставили на берег. Никто, к счастью, не пострадал.
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