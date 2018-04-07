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Челябинцы помогли водителю ВАЗа, угодившему в открытый колодец
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Челябинцы помогли водителю ВАЗа, угодившему в открытый колодец 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Водитель ВАЗа угодил в открытый колодец, фотографии появились в соцсети.
Инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска возле остановки «Кинотеатр Орленок». Переднее колесо машины оказалось в колодце, который стоял без люка.
«Хочу выразить благодарность парням, которые проезжали мимо и помогли вытащить машину. Люди делятся на две категории одни тупо сидят смотрят из машины, а другие вышли толпой и помогли. Мы хотели обгородить, но не нашли ничего, так что поаккуратнее», — пишет автор снимка.
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