«Стекло разлетелось вдребезги»: водители заявили, что на Кольцовском тракте появился стрелок 

Екатеринбургские водители заявили, что на Кольцовском тракте появился стрелок, который периодически устраивает из засады пальбу по проезжающим мимо автомобилям. Один из таких случаев произошёл вчера вечером. Злоумышленник пустил пулю в заднюю дверь Nissan Pathfinder.
— Вчера вечером я выехал на тракт и услышал хлопок, но сначала не придал ему значения, — пожаловался корреспонденту E1.RU владелец машины Андрей. — Позже, отмыв кузов, я обнаружил на машине след, очень похожий на повреждение от пули.
В аналогичную историю попал и брат мужчины по имени Константин. Это произошло ещё в декабре 2017 года. Практически в том же самом месте: в самом начале тракта (в сторону аэропорта), недалеко от заправки.
— Я остановился поговорить по телефону у знака «Ограничение 90 км», — рассказал мужчина. — Через пару минут раздался хлопок, и заднее стекло разлетелось вдребезги. После этого я решил ехать в полицию. Приехал в отделение на Инженерной, 54, написал заявление. Дежурные приняли его без проблем, вышли, сфотографировали, сняли видео. На следующий день я привёз им ещё запись с регистратора, вдруг чем-то поможет. Но на этом всё остановилось.
Константин также рассказал, что через несколько недель после того, как ему прострелили заднее стекло, под огонь стрелка с Россельбана попали ещё двое его знакомых. Одному пуля прилетела в стекло, другому — в багажник. Мужчины предположили, что по ним стреляли из пневматики. Один из них съездил и написал заявление в полицию, другой — отказался от этой идеи.
— У меня оказалось разбито лобовое стекло на Lada Vesta. Был хлопок, и стекло покрылось паутиной. Камень не мог прилететь, потому что рядом со мной не ехало ни одной машины, — рассказал пострадавший по имени Владимир, — позже мой отец, бывший военнослужащий, посмотрел на повреждения и сказал, что это точно была пуля, а не камень.
По поводу этой истории мы обратились за комментариями в полицию. В МВД сказали, что сообщений о стрелке к ним накануне не поступало.
— Только мне и моим друзьям уже известны четыре случая стрельбы, — возмутился Константин. — Разные могут быть ситуации: летом жарко, и окна у автомобилей открыты, а вдруг в машине ребёнок? Пока что-то серьёзное не произойдет, этим, наверное, и заниматься никто не будет.
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