В столкновении легковушки и грузовика погиб 20-летний пассажир 

Вечером 7 апреля на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла смертельная авария.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло около 22 часов на 51 км автодороги.
По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania.
В аварии погиб 20-летний пассажир «Лады». Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. На «скорой» его увезли в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, 21 марта на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло ещё одно смертельное дтп.