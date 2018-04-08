В столкновении легковушки и грузовика погиб 20-летний пассажир

Вечером 7 апреля на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла смертельная авария.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло около 22 часов на 51 км автодороги.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania.

В аварии погиб 20-летний пассажир « Лады ». Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. На «скорой» его увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, 21 марта на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло ещё одно смертельное дтп.