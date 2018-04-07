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Оторвавший кузов фуры прилетел в «лоб» легковушки в Москве: видео
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Оторвавший кузов фуры прилетел в «лоб» легковушки в Москве: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Автор ролика рассказал, что авария произошла на Рублево-Архангельском шоссе.
На камеру видеорегистратора автомобиля попал момент, когда у двигавшейся по встречному направлению фуры оторвался кузов и прилетел прямо в лобовое стекло легковушки.
К счастью, водитель не пострадал и сам опубликовал запись на канале в YouTube, назвав ее «Неудачный день».
По словам мужчины, он ехал по Рублево-Архангельскому шоссе в сторону области и перед МКАД попал в ДТП. Судя по всему КамАЗ с огромным контейнером просто не прошел под бетонным сооружением, установленным на дороге, от чего кузов оторвался и влетел прямо в легковушку.
Ранее появилось видео, как два огромных грузовика перевернулись, чтобы избежать столкновения с задумчивым водителем седана, после чего последний спокойно уехал с места происшествия.
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