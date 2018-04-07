В Ростове под землю полностью провалилась иномарка

Сегодня, седьмого апреля, на улице Ереванской провалилась дорога. Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Ростова, прорвало коллектор, и вода размыла грунт. В результате дорога просто провалилась. А вместе с ней и машина.

По словам очевидцев, глубина ямы около двух метров, диаметр — примерно четыре метра.

— На место выезжали спасатели, но хозяин машины сказал, что сам вытащит авто из ямы, — сказали в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП никто не пострадал.

Недавно в Таганроге появилась огромная яма во дворе детского сада. А чуть раньше на одной из центральных улиц Таганрога тоже образовался большой провал.