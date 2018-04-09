В Ростове залатали гигантскую яму, в которую полностью провалилась машина

Провал на пересечении Ереванской и 31 Линии устранили сравнительно быстро, учитывая масштабы ямы. Из-за неисправного коллектора на этом перекрестке размыло грунт, и в итоге накануне Пасхи в яму глубиной около двух метров и диаметром в три-четыре метра угодила иномарка.

Машина полностью ушла под землю

— На месте, где образовался провал, работало семь человек и семь спецмашин: три самосвала, экскаватор, автокран, манипулятор и бригадная машина, — рассказали в пресс-службе «Водоканала».

В ведомстве сказали, что пришлось менять 21 метр трубы. Сотрудники водоканала трудились все пасхальное воскресенье. Сейчас по дороге вновь можно ездить: яму закопали и закатали в асфальт.

После ЧП с машины местами сползла краска