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В Ростове залатали гигантскую яму, в которую полностью провалилась машина
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В Ростове залатали гигантскую яму, в которую полностью провалилась машина 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Провал на пересечении Ереванской и 31 Линии устранили сравнительно быстро, учитывая масштабы ямы. Из-за неисправного коллектора на этом перекрестке размыло грунт, и в итоге накануне Пасхи в яму глубиной около двух метров и диаметром в три-четыре метра угодила иномарка.
Машина полностью ушла под землю
— На месте, где образовался провал, работало семь человек и семь спецмашин: три самосвала, экскаватор, автокран, манипулятор и бригадная машина, — рассказали в пресс-службе «Водоканала».
В ведомстве сказали, что пришлось менять 21 метр трубы. Сотрудники водоканала трудились все пасхальное воскресенье. Сейчас по дороге вновь можно ездить: яму закопали и закатали в асфальт.
После ЧП с машины местами сползла краска
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