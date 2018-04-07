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ГИБДД обнародовала подробности тройного ДТП в Кромах
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ГИБДД обнародовала подробности тройного ДТП в Кромах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Кромском районе Орловской области сегодня, 7 апреля, в аварию попали три автомобиля: «Лада Кална» «Ниссан» и Газель.
В региональной Госавтоинспекции рассказали о подробностях ДТП. Около 10 часов 10 минут на 406 км трассы М-2 «Крым», водитель «Калинаясь, осуществляя маневр разворота, не убедился в безопасности движения и протаранил „Ниссан“. От удара иномарку отбросило на Газель.
В результате ДТП пассажирка „Ниссана“ с травмами была доставлена медиками скорой помощи в Кромскую ЦРБ. После осмотра врачей ей было назначено амбулаторное лечение.
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Тройное ДТП: в Кромах столкнулись „Калина“, „Ниссан“ и Газель
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