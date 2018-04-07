Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 апреля, в Кромском районе Орловской области.
По информации регионального МЧС, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 10:21. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на автодороге произошло тройное дтп. В аварию попали «Лада Калина», «Ниссан» и Газель.
На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой помощи. Спасён 1 человек, уточнили в пресс-службе. По факту аварии проводится поверка.
Сообщение Тройное ДТП: в Кромах столкнулись «Калина», «Ниссан» и Газель появились сначала на РИА 57.