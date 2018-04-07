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Курская область. Во Льговском районе затопило мост
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Курская область. Во Льговском районе затопило мост 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По данным регионального ГУ МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено
Как отметили в ведомстве, вода в реке Сейм поднялась и блокировала движение через мост вблизи с. Малые Угоны сегодня около трёх часов дня. Сейчас на этом участке дороги дежурят экипажи ГИБДД, установлены информационные знаки о временном закрытии моста и маршруты его объезда.
Объехать подтопленный участок можно через населённый пункт им. К. Либкнехта Курчатовского района. Растояние объезда составляет около 10 км.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области, контроль за паводковой обстановкой осуществляют специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях. В случае необходимости населению следует обращаться на единый номер вызова экстренных оперативных служб — «112».
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