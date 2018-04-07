Курская область. Во Льговском районе затопило мост

По данным регионального ГУ МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено

Как отметили в ведомстве, вода в реке Сейм поднялась и блокировала движение через мост вблизи с. Малые Угоны сегодня около трёх часов дня. Сейчас на этом участке дороги дежурят экипажи ГИБДД , установлены информационные знаки о временном закрытии моста и маршруты его объезда.

Объехать подтопленный участок можно через населённый пункт им. К. Либкнехта Курчатовского района. Растояние объезда составляет около 10 км.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области, контроль за паводковой обстановкой осуществляют специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях. В случае необходимости населению следует обращаться на единый номер вызова экстренных оперативных служб — «112».