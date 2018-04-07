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Водитель протаранившего группу людей грузовика покончил с собой
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Водитель протаранившего группу людей грузовика покончил с собой 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Русская Весна
Водитель грузовика, который въехал в группу людей в немецком Мюнстере, покончил с собой. Об этом стало известно порталу Focus.
"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция", — приводит данные СМИ ТАСС.
По предварительным данным, полицейские квалифицируют это ДТП как теракт. Его жертвами стали по меньшей мере три человека, еще около 50 пострадали.
Судя по имеющейся информации, грузовик въехал в людей, которые сидели на улице в летнем кафе.
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