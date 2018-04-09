Ещё
Волейболистка «Мюнстера» стала жертвой трагедии с наездом грузовика в Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейболистка «Мюнстера» стала жертвой трагедии с наездом грузовика в Германии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Немецкая Волейболистка клуба Бундеслиги «Мюнстер» Чиара Хенхорст стала жертвой трагедии, произошедшей в Мюнстере, когда небольшой грузовик въехал в группу людей, сидевших в уличном кафе. Об этом сообщает «Советский спорт».
В немецком Мюнстере грузовик въехал в кафе: погибли три человека, включая водителя, покончившего с собой. В числе пострадавших находится 21-летняя Хенхорст, которая введена в искусственную кому. За рулем автомобиля находился 48-летний немец, имеющий психологические проблемы.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования немецким лидерам в связи с трагедией в Мюнстере.
Газета.Ru: последние новости
В ДТП со школьным автобусом в Индии погибли 27 детей Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Хабаровском Иномарка на огромной скорости снесла столб на Волгоградской в Омске
 Ещё 85 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией47
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»110
Российских водителей будут обучать по-новому13
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику8
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение