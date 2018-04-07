Двое детей провалились под лёд на реке Абакан в Хакасии

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ , в 16:50 по местному времени (в 12:50 мск) на пульт дежурного службы спасения поступил сигнал о провале двух детей под лёд на реке Абакан в городе Абаза.

Согласно предварительной информации, двое 11-летних мальчиков катались на велосипедах в районе реки, но провалились в полынью, и их мгновенно затянуло под лёд. Очевидцы не успели предпринять мер по их спасению.

В настоящее время поиски детей продолжаются. В них участвуют семь человек, в том числе водолазы и психологи, а также три единицы техники. Планируется выезд на место ЧП отряда Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что днём 7 апреля в российской столице возле Живописной бухты на Москве-реке мужчина провалился под лёд.

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