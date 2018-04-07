После столкновения маршрутки со столбом в больницы Екатеринбурга доставили десять пострадавших

В маршрутном автобусе, который сегодня вечером врезался в столб на остановке «Контрольная», пострадали как минимум 10 человек, в том числе — двое детей. Людей доставили в больницы.

— Пострадал мальчик двух с половиной лет по имени Артём. Его с подозрением на черепно-мозговую травму доставили в больницу № 9, а также 12-летняя девочка по имени Аня, которая получила ушибы. Остальных восемь взрослых людей каретами скорой помощи отвезли в разные городские больницы, — сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Маршруткой управлял, водитель 1976 года рождения, родом из Новоуральска. Валерий Горелых также отметил, что причиной аварии мог стать яркий солнечный свет.

— Водитель высадил людей за пределами автобусной площадки (до ДТП), по просьбе, якобы, пассажиров. А когда трогался, то светило солнце, яркий луч. В результате чего водитель не увидел стоящий столб освещения, и совершил на него наезд, — сказал Горелых.