«Впечатался на полном ходу»: в Екатеринбурге маршрутка въехала в столб

В Екатеринбурге на остановке «Контрольная» маршрутный автобус врезался в столб. На место происшествия приехали полицейские, медики и пожарная машина.

— Водитель впечатался на полном ходу, — рассказал один из пассажиров. — Маршрутка была полна народу, и по инерции многие люди попадали. Пострадавшие есть. Я отделался царапиной, поскольку находился за перегородкой, где сидит водитель.

ГИБДД сообщили, что расскажут подробности аварии позже.

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