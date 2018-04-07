«Впечатался на полном ходу»: в Екатеринбурге маршрутка въехала в столб 

В Екатеринбурге на остановке «Контрольная» маршрутный автобус врезался в столб. На место происшествия приехали полицейские, медики и пожарная машина.
— Водитель впечатался на полном ходу, — рассказал один из пассажиров. — Маршрутка была полна народу, и по инерции многие люди попадали. Пострадавшие есть. Я отделался царапиной, поскольку находился за перегородкой, где сидит водитель.
В ГИБДД сообщили, что расскажут подробности аварии позже.
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