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В пешеходов в Германии въехал автомобиль
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В пешеходов в Германии въехал автомобиль 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: Москва24
Автомобиль въехал в группу людей в германском городе Мюнстер. На данный момент известно о трех погибших, передает ТАСС cо ссылкой на немецкие СМИ.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
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