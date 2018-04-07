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Во Франции автомобиль въехал в жилой дом, погибли два человека
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Во Франции автомобиль въехал в жилой дом, погибли два человека 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Два человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии после того, как легковой автомобиль протаранил фасад жилого дома на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
По данным радио, инцидент произошел в ночь на субботу в коммуне Леселль (департамент Нор). Водитель не справился с управлением на повороте и влетел в кирпичную стену жилого дома.
По информации газеты 20 minutes, в автомобиле находилось четыре человека. Двое из них скончались, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.
При этом, как отмечает издание, 74-летняя жительница дома не пострадала.
К ликвидации последствий происшествия были привлечены 28 сотрудников пожарной службы.
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