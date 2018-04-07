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В Германии грузовик въехал в группу людей
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В Германии грузовик въехал в группу людей 

РИА Новости 55 минут назад
ГРУЗОВИК ВЪЕХАЛ В ГРУППУ ЛЮДЕЙ В МЮНСТЕРЕ НА ЮГЕ ГЕРМАНИИ, 3 ПОГИБШИХ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 30 ПОСТРАДВШИХ — FOCUS
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