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Глава МВД Германии заявил о сложной ситуации с безопасностью в стране
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Глава МВД Германии заявил о сложной ситуации с безопасностью в стране 

RT на русском 1 час назад
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер предупредил, что теракт в стране может произойти в любой момент. Об этом сообщает Welt.
«У нас очень напряжённая ситуация с безопасностью. Это означает, что атаки нужно ожидать в любой момент», — сказал он.
Ранее Зеехофер заявил, что инцидент с наездом грузовика на людей в Мюнстере не связан с терроризмом.
7 апреля в немецком Мюнстере автомобиль въехал в группу людей. По последним данным, жертвами произошедшего стали три человека, включая покончившего с собой водителя грузовика.
По данным СМИ, наезд совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями.
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