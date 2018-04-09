Глава МВД Германии заявил о сложной ситуации с безопасностью в стране

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер предупредил, что теракт в стране может произойти в любой момент. Об этом сообщает Welt.

«У нас очень напряжённая ситуация с безопасностью. Это означает, что атаки нужно ожидать в любой момент», — сказал он.

Ранее Зеехофер заявил, что инцидент с наездом грузовика на людей в Мюнстере не связан с терроризмом.

7 апреля в немецком Мюнстере автомобиль въехал в группу людей. По последним данным, жертвами произошедшего стали три человека, включая покончившего с собой водителя грузовика.

По данным СМИ, наезд совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями.