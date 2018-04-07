В центре Краснодара столкнулись троллейбусы

Авария произошла 7 апреля около 16:00. В районе кинотеатра «Аврора» столкнулись два троллейбуса. Предварительная причина ДТП — несоблюдение дистанции.

В троллейбусах повылетали стекла. В результате происшествия никто не пострадал.