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В центре Краснодара столкнулись троллейбусы
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В центре Краснодара столкнулись троллейбусы 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Авария произошла 7 апреля около 16:00. В районе кинотеатра «Аврора» столкнулись два троллейбуса. Предварительная причина ДТП — несоблюдение дистанции.
В троллейбусах повылетали стекла. В результате происшествия никто не пострадал.
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