В Оренбурге пьяный бомж упал с лестничного пролета 2-го этажа

В Оренбурге полицейские проводят проверку по факту травмирования 55-летнего бездомного.

Пожилой мужчина был госпитализирован в больницу из подъезда дома 242 по улице Абдрашитова.

Предварительно правоохранители выяснили, что пьяный бомж из-за собственной неосторожности упал с лестничного пролета второго этажа. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.