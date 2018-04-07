В Оренбурге пьяный бомж упал с лестничного пролета 2-го этажа 

В Оренбурге полицейские проводят проверку по факту травмирования 55-летнего бездомного.
Пожилой мужчина был госпитализирован в больницу из подъезда дома 242 по улице Абдрашитова.
Предварительно правоохранители выяснили, что пьяный бомж из-за собственной неосторожности упал с лестничного пролета второго этажа. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД области.