В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС

Днем в субботу на юго-востоке Москвы на Люблинской улице 22-летний Мгер Терзикян, стритрейсер на BMW X5, вылетев на тротуар, сбил женщину-дворника, которая скончалась от полученных травм.

Как рассказали очевидцы случившегося, перед этим его могла «подрезать» машина ДПС

По их версии, для водителя BMW стал неожиданностью маневр патрульной машины, которая внезапно решила развернуться. Мчавшаяся на большой скорости иномарка, уходя от столкновения, насмерть сбила женщину, после чего врезалась в стену.

Пятому каналу Терзикян рассказал, что ехал по своей полосе, когда его подрезала машина сотрудников полиции.

«Приблизительно в 10 метрах она начала разворачиваться, а там уже никуда не деться, нужно уходить от аварии. Я завернул направо на обочину и стал ехать по обочине. Сбил ворота. А на дороге слева стояла женщина. И, вероятно, что-то отлетело в женщину и такая ситуация произошла. Я ее не сбивал. Наверное, в неё камни отлетели. Потому что я был на тротуаре, а она на дороге», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что не имеет никакого отношения к роликам, которые он размещал в соцсетях. На видео водитель обгоняет автомобили по обочине, а также разгоняется до 260 км/ч.

«Это, возможно, не я был за рулем. Мне просто понравилось видео и я его выложил. Я не гоняю 250. Ну какие 250 по Москве!» — сказал он.