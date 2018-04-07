Ещё
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС
Далее:
Читайте также:
Ещё

В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС 

Рамблер 1 час назад
Фото: terzikyan_/instagram.com
Днем в субботу на юго-востоке Москвы на Люблинской улице 22-летний Мгер Терзикян, стритрейсер на BMW X5, вылетев на тротуар, сбил женщину-дворника, которая скончалась от полученных травм.
Как рассказали очевидцы случившегося, перед этим его могла «подрезать» машина ДПС.
По их версии, для водителя BMW стал неожиданностью маневр патрульной машины, которая внезапно решила развернуться. Мчавшаяся на большой скорости иномарка, уходя от столкновения, насмерть сбила женщину, после чего врезалась в стену.
Пятому каналу Терзикян рассказал, что ехал по своей полосе, когда его подрезала машина сотрудников полиции.
«Приблизительно в 10 метрах она начала разворачиваться, а там уже никуда не деться, нужно уходить от аварии. Я завернул направо на обочину и стал ехать по обочине. Сбил ворота. А на дороге слева стояла женщина. И, вероятно, что-то отлетело в женщину и такая ситуация произошла. Я ее не сбивал. Наверное, в неё камни отлетели. Потому что я был на тротуаре, а она на дороге», — сказал он.
Кроме того, он заявил, что не имеет никакого отношения к роликам, которые он размещал в соцсетях. На видео водитель обгоняет автомобили по обочине, а также разгоняется до 260 км/ч.
«Это, возможно, не я был за рулем. Мне просто понравилось видео и я его выложил. Я не гоняю 250. Ну какие 250 по Москве!» — сказал он.
>> Юный стритрейсер из Армении на BMW X5 насмерть сбил женщину-дворника
Как сообщает «Газета.Ru», 55-летняя жительница Саратова была бригадиром смены в ГБУ «Жилищник».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты82
Заезд стритрейсеров закончился трагедией95
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение