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Власти сообщили точные данные о погибших и пострадавших в Мюнстере
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Власти сообщили точные данные о погибших и пострадавших в Мюнстере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате наезда фургона на посетителей кафе в немецком Мюнстере погибли три человека, еще 20 пострадали. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Андреас Боде, передает Associated Press.
По его словам, водитель фургона покончил с собой. При этом Боде отметил, что личность мужчины пока не установлена и говорить о его мотивах преждевременно.
Представитель полиции добавил, что шестеро из 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, правоохранители также обнаружили в фургоне подозрительный предмет, который в настоящее время изучается.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий после инцидента.
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