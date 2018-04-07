Власти сообщили точные данные о погибших и пострадавших в Мюнстере

В результате наезда фургона на посетителей кафе в немецком Мюнстере погибли три человека, еще 20 пострадали. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Андреас Боде, передает Associated Press

По его словам, водитель фургона покончил с собой. При этом Боде отметил, что личность мужчины пока не установлена и говорить о его мотивах преждевременно.

Представитель полиции добавил, что шестеро из 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, правоохранители также обнаружили в фургоне подозрительный предмет, который в настоящее время изучается.