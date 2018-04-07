В Сети появилось видео задержания мужчины после наезда на людей в Германии

В Сети было опубликовано видео, на котором полицейские арестовывают мужчину. Предположительно, события происходят недалеко от места наезда на людей в Германии. Ролик был опубликован на YouTube.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как несколько полицейских окружили неизвестного мужчину, который медленно выходит им навстречу. При этом, правоохранители требуют от него поднять руки и лечь на землю лицом вниз.

После этого, полицейские одели на мужчину наручники, обыскали и увели.

В настоящий момент неизвестно, связан ли как-то задержанный с инцидентом, в котором мужчина наехал на людей в кафе в Германии. В результате происшествия есть 3 погибших, еще 30 человек пострадали.

Ранее свидетели наезда грузовика на посетителей кафе в Мюнстере заявили, что видели людей, выбегающих из минивэна. По словам официального представителя полиции Андреаса Боде, эта информация проверяется.