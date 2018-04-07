Ещё
В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся, сообщает радиостанция Mosaique FM.
Столкновение двух автобусов, перевозивших сотрудников пошивочного завода, произошло утром в субботу в округе Мокнин, вилайет Монастир. В результате два человека погибли, еще 75 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое — в тяжелом состоянии. Девять карет скорой помощи работали на месте происшествия.
Как заявил прокурор республики Фарид Бен Джа, один из водителей задержан за «непреднамеренное причинение увечий и смерти в результате ДТП, которое произошло из-за игнорирования дорожных знаков». Второй водитель будет привлечен к ответственности за «отсутствие необходимых разрешений».
РИА Новости: последние новости
В Канаде автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП Во Франции автомобиль въехал в жилой дом, погибли два человека Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Мюнстере, покончил с собой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС40
Российско-американский автозавод встал64
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты82
Заезд стритрейсеров закончился трагедией95
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение