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СМИ: танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле
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СМИ: танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 7 апреля. Танкер под флагом Мальты, следовавший из Египта на Украину, врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стабмуле. Об этом сообщила газета Daily Sabah.
По его данным, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что причиной стала неполадка с рулевым управлением.
Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. По данным издания, из-за инцидента пролив был временно закрыт для судов.
Как сообщает издание, особняк был построен в XVIII веке. В настоящее время он используется для проведения свадеб и концертов.
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