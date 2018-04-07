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Президент Германии назвал атаку в Мюнстере отвратительным актом насилия
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Президент Германии назвал атаку в Мюнстере отвратительным актом насилия 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ НАЗВАЛ АТАКУ В МЮНСТЕРЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ И ТЯЖКИМ АКТОМ НАСИЛИЯ, ВЫРАЗИЛ СЛОВА ПОДДЕРЖКИ БЛИЗКИМ ЖЕРТВ И ПОСТРАДАВШИМ
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