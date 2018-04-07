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Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель после ЧП в Мюнстере
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Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель после ЧП в Мюнстере 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ ГЕРМАНИИ ШТАЙНМАЙЕРУ И КАНЦЛЕРУ МЕРКЕЛЬ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ В ГОРОДЕ МЮНСТЕР — КРЕМЛЬ
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