Колесница смерти: последние громкие теракты с автомобилями на Западе

Новый теракт с использованием автомобиля вновь потряс Европу. Грузовик въехал в толпу людей в немецком Мюнстере, в результате чего погибли, по меньшей мере — трое человек и еще 30 граждан пострадали. «МИР 24» вспоминает другие подобные теракты, прогремевшие на Западе за последние два года.

Ницца, 14 июля 2016 года

Вечером 14 июля 2016 года гости и жители французской Ниццы собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть салют в честь Дня взятия Бастилии. Праздник закончился катастрофой: ехавший по набережной грузовик внезапно стал методично и целенаправленно давить собравшихся. Кроме того, выйдя из кабины, водитель открыл огонь по гражданам. Террористом оказался Мохамед Лауэж-Булель, работавший шофером в службе доставки. Он был застрелен силами спецназа и полиции.

В результате произошедшего погибли 87 человек, включая самого Лауэж-Булеля, еще 308 человек получили ранения.

Берлин, 19 декабря 2016 года

В 8 часов вечера большой грузовик Scania с прицепом ворвался на площадь Брайтшайдплац, где проходила рождественская ярмарка. Он наезжал на людей и ломал торговые ряды. Под его колесами погибло 12 человек, еще 48 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Грузовик вскоре остановился, преступнику удалось скрыться. Им оказался 24-летний уроженец Туниса Анис Амри — террориста убили через четыре дня в итальянском Милане во время перестрелки с полицией.

Лондон, 22 марта 2017 года

Нападение произошло днем, в 14:40 по местному времени. Преступник за рулем машины заехал на тротуар, прилегающий к проезжей части Вестминстерского моста. Тараня прохожих, террорист доехал до здания парламента — там его остановили полицейские. Водителю удалось нанести одному из них ножевое ранение, в результате которого правоохранитель вскоре скончался. Его коллеги застрелили нападавшего.

Помимо стража порядка в результате наезда пострадало 50 человек, еще пятерым не удалось выжить.