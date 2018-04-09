Неадекватный водитель «КамАЗа» протаранил два авто и скрылся с места ДТП на Кубани 

Камера наблюдения и автомобильный регистратор запечатлели двойную аварию, произошедшую в минувшее воскресенье, 8 апреля, в Краснодаре.
Водитель грузовика, двигавшийся с большой скоростью, не справился с управлением и врезался в легковушку, после чего протаранил припаркованную у тротуара фуру.
Виновник ДТП решил не дожидаться прибытия полицейских и незамедлительно скрылся в неизвестном направлении.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
О задержании водителя "КамАЗа" пока не сообщается.