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В Волгограде Камаз пробил ограждение и рухнул с моста
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В Волгограде Камаз пробил ограждение и рухнул с моста 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Лишь чудом водитель остался жив и практически не пострадал.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня около пяти часов вечера.
Двигавшийся по путеводу из центра в сторону Советского района грузовик внезапно начал уходить вправо. Водитель не справился с управлением, и Камаз, протаранив ограждение, полетел вниз.
По словам очевидцев, водитель машины остался жив, он сильно не пострадал. И, по некоторым данным, даже сам сумел выбраться из кабины. На месте ДТА работают сотрудники скорой помощи, полицейские и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства.
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