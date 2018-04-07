В Волгограде Камаз пробил ограждение и рухнул с моста

Лишь чудом водитель остался жив и практически не пострадал.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня около пяти часов вечера.

Двигавшийся по путеводу из центра в сторону Советского района грузовик внезапно начал уходить вправо. Водитель не справился с управлением, и Камаз, протаранив ограждение, полетел вниз.