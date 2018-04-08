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В Пакистане расследуют смертельное ДТП с участием американского дипломата
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В Пакистане расследуют смертельное ДТП с участием американского дипломата 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр — РИА Новости. Власти Пакистана ведут расследование дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника посольства США, в результате которого погиб один человек, заявил в воскресенье официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.
В субботу днем внедорожник, за рулем которого находился военно-воздушный атташе американской дипмиссии, совершил наезд на мотоцикл в окрестностях Исламабада. После столкновения водитель мотоцикла Атик Баиг скончался на месте, тогда как его двоюродный брат был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
"Министерство иностранных дел пристально следит за ходом расследования аварии с участием американского дипломата, которая привела к смерти гражданина Пакистана в Исламабаде", — написал Фейсал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
По информации местного телеканала Geo TV, сотрудник посольства не был арестован полицией из-за наличия у него дипломатического иммунитета. В отношении дипломата возбуждено уголовное дело, а его автомобиль и водительское удостоверение были изъяты и переданы в дипмиссию США.
Причиной ДТП, по предварительным данным, стало грубое нарушение водителем внедорожника правил дорожного движения.
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