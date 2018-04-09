В Пакистане заявили, что задавивший мотоциклиста дипломат попытается бежать

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр — РИА Новости . Полиция Исламабада полагает, что военно-воздушный атташе посольства США в Пакистане, по вине которого в результате ДТП один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы, намерен в ближайшее время покинуть страну, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.

Согласно его данным, правоохранительные органы пакистанской столицы обратились в МВД страны с просьбой включить американского дипломата в список лиц, которым запрещено покидать Пакистан. Телеканал отмечает, что основанием для такого запроса послужили сведения о готовящемся срочном отъезде военного атташе, полученные полицией из «надежных источников».

В минувшую субботу днем внедорожник, за рулем которого находился дипломат, совершил наезд на мотоцикл в окрестностях Исламабада. После столкновения водитель мотоцикла Атик Баиг скончался на месте, его двоюродный брат был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало грубое нарушение водителем внедорожника правил дорожного движения. По данным СМИ, он пересек дорогу на красный свет, а после аварии попытался скрыться с места происшествия. В отношении сотрудника посольства возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса Пакистана.