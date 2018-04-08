По какому сценарию действуют террористы в Европе и США

Наезды на ничего не подозревающих пешеходов стали излюбленной тактикой преступников. В Европе и США по такому сценарию только в прошлом году произошло сразу несколько террористических атак. Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова вспомнила теракты, связанные с наездом на людей.

1 ноября 2017 года, Нью-Йорк. Место теракта — всего в паре сотен метров от мемориала погибшим 9 сентября 2001. С 2001-го года в «городе желтого дьявола» не убивали так много и сразу. Восемь случайных прохожих задавлены насмерть. Около 15 ранены.

«Я шел по улице и увидел, как грузовик на огромной скорости направился прямо на скопление прохожих. Затем протаранил автобус, который перевозил детей», — вспоминают очевидцы.

Ни у свидетелей, ни у полиции сомнений не возникло. Все было слишком очевидно. Начальник полиции Нью-Йорка отметил, что это был наиболее трусливый акт террора, направленных на невинных гражданских лиц.

17 августа 2017, Барселона. Туристический рай Средиземноморья, знаменитая пешеходная улица Рамбла всегда полна людей. Полкилометра — от площади Каталонии до театра Лисео белый минивэн мчался и давил людей. 13 погибли, более 100 были ранены.

22 марта 2017 года, Лондон. Преступник на машине заехал на тротуар Вестминстерского моста, сбил несколько человек и доехал до парламента. Там он зарезал полицейского и был застрелен другим патрульным. Погибли пять человек.

19 декабря 2016 года, Берлин. Террорист захватил грузовик с прицепом и въехал в людей на рождественском базаре. Погибли одиннадцать человек, более 50 получили ранения.

14 июля 2016, Ницца. Во Франции во время празднования Дня взятия Бастилии 19-тонный грузовик въехал в толпу людей. Это произошло на Английской набережной в Ницце.

Добавим, что российских туристов среди пострадавших при ЧП в Мюнстере нет. Об этом сообщает Ростуризм. По данным ведомства, этот город не является популярным туристическим направлением, но там могут быть самостоятельные туристы.

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