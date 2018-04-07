По одному сценарию. «Грузовики смерти» в Европе

В немецком Мюнстере грузовик наехал на людей в кафе. По последним данным, погибли три человека, еще 20 пострадали, шесть из них тяжело ранены. Наезды на ничего не подозревающих пешеходов стали излюбленной тактикой преступников. В Европе только в прошлом году произошло несколько терактов и сценарий везде одинаковый, передает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

1 ноября 2017 года. Место теракта — всего в паре сотен метров от мемориала погибшим 9/11. С 2001 года в Нью-Йорке не убивали так много и сразу. Восемь случайных прохожих задавлены насмерть. Около 20 травмированы.

«Я шел по улице и увидел, как грузовик на огромной скорости направился прямо на скопление прохожих. Затем протаранил автобус, который перевозил детей», — сказал очевидец.

Ни у свидетелей, ни у полиции сомнений не возникло. Все было слишком очевидно.

«Это был террористический акт. Наиболее трусливый акт террора, направленных на невинных гражданских лиц», — заявил начальник полиции Нью-Йорка Билл Де Блазио.

22 марта 2017 года теракт произошел в Лондоне. Ровно в 14.40 серый кроссовер въехал на Вестминстерский мост. Что произошло потом, многие приняли за страшную аварию.

«Я шел по мосту, и вдруг услышал хруст и скрежет. Как во время автомобильной аварии. Потом я увидел, как машина заезжает на бордюр. К счастью, она прошла мимо меня. Моя первая мысль была о том, что у водителя случился сердечный приступ. Потом я оглянулся, а вокруг меня лежали тела людей. Настоящий шок», — говорит очевидец Роб Лион.

Автомобиль ехал по проезжей и вдруг резко вильнул влево. Переехал через бордюр и начал давить людей. На тротуаре было много туристов. Машина продолжила свой путь буквально по телам людей. Проехав несколько десятков метров, кроссовер врезался в перила. Из него вышел человек с ножом и направился в сторону британского парламента . У входа в Вестминстерский дворец террорист напал на офицера, который пытался его обезоружить. Раздались выстрелы. Огонь открыли силовики. Преступник был убит.

Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство». Террористом оказался уроженец Британии Эдриан Элмс . Так при рождении его назвали родители-иммигранты. Как пишут британские таблоиды, его отец выходец из Нигерии. Имя на Халид Масуд мужчина поменял, когда увлекся идеями радикального ислама.

19 декабря 2016 года рождественская ярмарка в Берлине стала кровавой бойней. Многотонный грузовик с разгону вклинился в людскую толпу. Очевидцы как один утверждают — он и не собирался тормозить. Место преступник выбрал самое многолюдное — очередь за праздничными покупками.

«Я стояла у входа на рынок, когда услышала шум. Стойка, за которой торговала, упала и придавила меня, я оказалась на земле. Через какое-то время я поняла, что рядом со мной много людей и они не двигаются», — рассказала участница событий.

Погибли 12 человек, десятки ранены. Убийца с места преступления умудрился сбежать. Им оказался тунисец Анис Амри, приверженец радикального ислама и наркоман со стажем. Позже его обнаружили в Италии. Там же и застрелили.

Черный понедельник

Трагедия в питерском метро

14 июля 2016 года теракт омрачил главный праздник Франции — День взятия Бастилии. К вечеру на Английской набережной в Ницце тогда собрались более 30 тысяч человек. Люди отдыхали, любовались фейерверком. Все случилось в одно мгновение. Белый грузовик на полном ходу врезался в толпу и буквально ехал по людской массе, петляя, чтобы задавить как можно больше.

«Грузовик ехал и давил всех подряд, сбивал людей, как кегли. Там не было никакой охраны, полицейские и пожарные приехали только через полчаса», — рассказал очевидец.

Все происходило так быстро, что многие не сразу поняли, что происходит. Подъехавшая полиция буквально изрешетила фуру. Но прежде чем террорист был ликвидирован, грузовик проехал еще несколько десятков метров. 84 человека погибли, еще около 200 ранены. В списке погибших много иностранцев, среди которых граждане Армении, Украины и России.

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