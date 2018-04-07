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Эксперт: мир не слышит призывов России о совместной борьбе с терроризмом
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Эксперт: мир не слышит призывов России о совместной борьбе с терроризмом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Власти не торопятся называть произошедшее терактом. Полиция сообщает, что в результате происшествия три человека погибли, более двадцати получили травмы. Водитель застрелился в машине.
Политолог Алексей Мартынов прокомментировал событие, которое произошло в немецком Мюнстере. В результате наезда автомобиля на людей там умерли три человека. Пострадали десятки, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.
— Это чрезвычайное происшествие похоже на террористический акт, поскольку подобного плана терактов за последние несколько лет в Европе произошло несколько. Например, в 2016 году в Ницце во время массовых гуляний по поводу празднования Дня взятия Бастилии, позже такие происшествия случались в Германии, в Великобритании, в Испании. И все это происходило по одному сценарию: террорист-одиночка на грузовике таранил толпу людей, — отметил политолог в беседе с корреспондентом «ВМ». — Несмотря на то, что этот случай власти Германии не квалифицируют как теракт, думаю, что это дело будет расследоваться именно как террористическая атака.
— Но все же открытым остается вопрос о том, что за последние годы таких происшествий становится все больше, почему правоохранительные органы, спецслужбы Старого Света до сих пор не выработали определенную тактику и стратегию по противостоянию атакам экстремистов. Конечно, противодействовать сложно, — сказал Мартынов.
Он отметил: в России много лет говорят о том, что с международным терроризмом нужно бороться сообща.
— Это должны делать ведущие спецслужбы мира, обмениваясь информацией, наработками. Но нашу страну не слышат, предпочитая борьбе с реальной угрозой гибель своих граждан, — подчеркнул политолог.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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