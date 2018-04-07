Ростуризм: среди пострадавших в немецком Мюнстере нет российских туристов

Среди пострадавших от наезда грузовика в немецком городе Мюнстере нет российских туристов, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на данные ДСКЦ МИД РФ.

“По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. По данным Ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов”, — говорится в сообщении.

Ростуризме напомнили, что сегодня в центре города Мюнстера «грузовик въехал в группу людей, в результате чего не менее трех человек погибли, около 50-ти человек получили ранения».

"Водитель грузовика покончил с собой. По данным СМИ, полиция рассматривает инцидент как теракт", — добавили в Ростуризме.

В пресс-службе ведомства призвали российских туристов, находящихся в Мюнстере, «соблюдать спокойствие, по возможности не приближаться к месту инцидента, следовать указаниям местных властей».