В Ростуризме заверили, что российские туристы не пострадали в Мюнстере

Российских туристов нет среди погибших или пострадавших в немецком городе Мюнстер, где в субботу, 7 апреля, водитель направил грузовик в толпу сидевших у кафе людей. По информации немецких властей, жертвами ЧП, которое пока не квалифицировано как теракт, стали 3 человека, около 20 ранено.

"По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было", — сообщается на официальном сайте Ростуризма

В агентстве добавили, что, согласно данным ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере нет организованных групп туристов. Правда, «возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов», не исключили в Ростуризме.

Федеральное агентство по туризму призвало россиян, которые могут находиться в Мюнстере, соблюдать спокойствие и, по возможности, не приближаться к месту ЧП, а также прислушиваться к указаниям местных властей.

Ранее в посольстве РФ в Германии сообщили, что там нет данных о россиянах, которые могли пострадать в Мюнстере.