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В Ростуризме заверили, что российские туристы не пострадали в Мюнстере
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В Ростуризме заверили, что российские туристы не пострадали в Мюнстере 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Российских туристов нет среди погибших или пострадавших в немецком городе Мюнстер, где в субботу, 7 апреля, водитель направил грузовик в толпу сидевших у кафе людей. По информации немецких властей, жертвами ЧП, которое пока не квалифицировано как теракт, стали 3 человека, около 20 ранено.
"По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было", — сообщается на официальном сайте Ростуризма.
В агентстве добавили, что, согласно данным ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере нет организованных групп туристов. Правда, «возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов», не исключили в Ростуризме.
Федеральное агентство по туризму призвало россиян, которые могут находиться в Мюнстере, соблюдать спокойствие и, по возможности, не приближаться к месту ЧП, а также прислушиваться к указаниям местных властей.
Ранее в посольстве РФ в Германии сообщили, что там нет данных о россиянах, которые могли пострадать в Мюнстере.
"Генеральное консульство России в Бонне находится в контакте с земельным и городским управлением полиции. К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало", — сказал пресс-атташе дипмиссии Денис Микерин.
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