На вокзале «Рязань-I» полиция пресекла массовую драку

Вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение о драке в районе вокзала «Рязань-I». Об этом RZN.AIF.RU сообщили очевидцы происшествия. По их данным, пьяный молодой человек бросался на прохожих, и в какой-то момент они избили его. В это время у железнодорожных путей лежал и истекал кровью его товарищ.

По вызову на место происшествия прибыли сотрудники ППС, которые дежурили на площади Победы. Один из злоумышленников пытался бежать, но полицейские задержали его и приковали наручниками к перилам железнодорожного моста. По вызову полиции на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала окровавленного мужчину.