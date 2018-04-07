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На вокзале «Рязань-I» полиция пресекла массовую драку
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На вокзале «Рязань-I» полиция пресекла массовую драку 

АиФ Рязань 49 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение о драке в районе вокзала «Рязань-I». Об этом RZN.AIF.RU сообщили очевидцы происшествия. По их данным, пьяный молодой человек бросался на прохожих, и в какой-то момент они избили его. В это время у железнодорожных путей лежал и истекал кровью его товарищ.
По вызову на место происшествия прибыли сотрудники ППС, которые дежурили на площади Победы. Один из злоумышленников пытался бежать, но полицейские задержали его и приковали наручниками к перилам железнодорожного моста. По вызову полиции на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала окровавленного мужчину.
В настоящее время по данному факту Железнодорожным РОВД Рязани проводится проверка.
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