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Опубликовано видео момента столкновения танкера с особняком в Турции
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Опубликовано видео момента столкновения танкера с особняком в Турции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появилось видео, сделанное из ресторана рядом с особняком XVIII века в Стамбуле, на котором зафиксирован момент столкновения танкера со зданием.
На видео, опубликованном жителем Турции Кемалем Болумом в Facebook, люди находятся в ресторане, находящемся на первом этаже здания рядом с особняком. В момент столкновения с танкером они убегают, однако затем возвращаются, чтобы рассмотреть последствия инцидента.
Накануне сообщалось, что сухогруз врезался в деревянный особняк XVIII века в Стамбуле, в результате против Босфор временно закрыли для прохода судов.
Историческое здание значительно повреждено: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. Стоимость особняка оценивается в 85 млн долларов.
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