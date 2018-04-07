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Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с ЧП в Германии
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Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с ЧП в Германии 

Москва24 35 минут назад
Фото: Москва24
Ростуризм призвал граждан РФ не приближаться к месту ЧП в немецком Мюнстере.
Россиянам порекомендовали соблюдать спокойствие и следовать указаниям местных властей, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что российских туристов среди пострадавших нет.
7 апреля в Германии грузовик наехал на людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. В результате атаки погибли как минимум три человека, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.
Водитель автомобиля мертв. Как передает ТАСС, он являлся гражданином ФРГ. У 49-летнего мужчины были психические отклонения.
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