Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с ЧП в Германии

Ростуризм призвал граждан РФ не приближаться к месту ЧП в немецком Мюнстере.

Россиянам порекомендовали соблюдать спокойствие и следовать указаниям местных властей, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что российских туристов среди пострадавших нет.

7 апреля в Германии грузовик наехал на людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. В результате атаки погибли как минимум три человека, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.

Водитель автомобиля мертв. Как передает ТАСС, он являлся гражданином ФРГ. У 49-летнего мужчины были психические отклонения.