Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с ЧП в Германии 

Ростуризм призвал граждан РФ не приближаться к месту ЧП в немецком Мюнстере.
Россиянам порекомендовали соблюдать спокойствие и следовать указаниям местных властей, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что российских туристов среди пострадавших нет.
7 апреля в Германии грузовик наехал на людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. В результате атаки погибли как минимум три человека, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.
Водитель автомобиля мертв. Как передает ТАСС, он являлся гражданином ФРГ. У 49-летнего мужчины были психические отклонения.