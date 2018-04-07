Новгородец умирал в 100 метрах от больницы четыре часа

Житель Великого Новгорода скончался на улице недалеко от больницы, не дождавшись помощи медиков.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вышел из 1-й клинической больницы и очень медленно направился в сторону улицы. О том, что ему было плохо, свидетельствует его замедленный шаг и многочисленные остановки. Пройдя не более ста метров за четыре часа, он в итоге упал на землю и больше не вставал.

За это время мимо новгородца проехали несколько карет скорой помощи, но ни один медик не обратил внимание на тяжелое состояние 56-летнего мужчины.

Врачи прибыли на место происшествия уже после его смерти, сообщает новгородская интернет-газета «Ваши новости».

Позже стало известно, что умерший был пациентом больницы и незадолго до кончины ему там сделали ЭКГ.

По словам фельдшера ехавшей на вызов скорой, приемный покой был поставлен в известность о лежащем на улице мужчине, но там отказались ему помогать.