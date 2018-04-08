Житель Великого Новгорода четыре часа умирал рядом с больницей

В Великом Новгороде пациент скончался после того, как четыре часа прождал помощи в ста метрах от больницы. Инцидент произошел у больницы «Азот». Сообщается, что что мужчина был доставлен в первую клиническую больницу на карете скорой помощи, однако самовольно решил покинуть учреждение. Отказ от госпитализации он, по утверждению медиков, не написал. На улице ему вновь стало плохо.

При этом, как выяснилось позже, мучения пациента продолжались несколько часов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что из больницы он вышел еще в 15:31. За десять минут ему удалось пройти всего десяток метров. В 16:00, в ста метрах от медицинского учреждения, он прислонился к забору и стоял так около сорока минут. После этого мужчина упал, но через два часа ему все-таки удалось сесть. К этому времени на пациента обратил внимание охранник больницы, который и вызвал скорую помощь. Однако бригада в этот момент была на другом вызове.

«Наша машина как раз везла в «Азот» тяжелого больного. Мы просили, пока скорая едет, выйти врачей приемного покоя. Но они сказали, что уже осматривали его. Когда машина приехала, мужчина был мертв», — цитируют слова представителей «Новгородской станции скорой медицинской помощи» «Ваши новости».

При этом на кадрах видно, что за все время, пока мужчина умирал, мимо него много раз проезжали кареты скорой помощи.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что машина «Скорой помощи» сбила несколько человек в Москве. Пострадали три пешехода. Все они получили травмы различной степени тяжести. Медицинская помощь им была оказана на месте ДТП.

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