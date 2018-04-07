Ещё
Меркель потрясена трагедий в Мюнстере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меркель потрясена трагедий в Мюнстере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена «чудовищным происшествием» в Мюнстере, где грузовик наехал на людей.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали.
"В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена", — заявила Меркель, ее цитирует пресс-служба правительства ФРГ.
Меркель добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии Лашетом в связи с инцидентом в Мюнстере.
РИА Новости: последние новости
В Канаде автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП В посольстве не знают о пострадавших в Мюнстере россиянах Пролив Босфор временно закрыли для прохода судов
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты88
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС51
Рассекречен обновленный седан Lada Granta1
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение