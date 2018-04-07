Меркель потрясена трагедий в Мюнстере

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали.

"В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена", — заявила Меркель, ее цитирует пресс-служба правительства ФРГ.