Меркель потрясена трагедий в Мюнстере 

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена «чудовищным происшествием» в Мюнстере, где грузовик наехал на людей.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали.
"В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена", — заявила Меркель, ее цитирует пресс-служба правительства ФРГ.
Меркель добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии Лашетом в связи с инцидентом в Мюнстере.