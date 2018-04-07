«Водитель Maybach пытался скрыться». Женщина погибла в ночном ДТП в Дзержинске

Очевидцы ночного ДТП рассказали, что Volkswagen Polo с женщиной за рулем поворачивал налево. В этот момент в нее на полной скорости врезался Maybach , который ехал прямо. Очевидцы рассказали, что водитель дорогой иномарки ехал с очень большой скоростью, поскольку он несколько метров протащил Volkswagen, вмял его в столб и повалил мачту освещения. На месте ДТП вспыхнул пожар, тушить который принялись проезжавшие мимо автомобилисты. Потом подоспели и пожарные.

Свидетели аварии разошлись в показаниях: ехал водитель Maybach на запрещающий сигнал светофора или все-таки на «мигающий зеленый». Алексей рассказал, что после ДТП водитель дорогой иномарки пытался скрыться, но был оперативно пойман инспекторами ГИБДД . Хотя на Maybach были установлены московские номера, его часто видели в Дзержинске и в Нижнем Новгороде.

— За несколько часов до ДТП меня этот Maybach на площади Горького (в Нижнем Новгороде — прим. ред.) подрезал, — рассказал Тоски Лимончело. — Про себя подумал, что ***шься ты с такой ездой. Как вводу глядел. Не думал, что так быстро и с таким печальным исходом.

К сожалению, 33-летняя женщина — водитель Volkswagen Polo погибла на месте. Ее родственники просят откликнуться свидетелей аварии.

По официальной информации, ДТП случилось 6 апреля в 22:25. На перекрестке Гайдара-Циолковского 33-летний водитель Maybach (стаж 15 лет) выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение Volkswagen Polo под управлением женщины, которая поворачивала влево.