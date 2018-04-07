Ещё
«Водитель Maybach пытался скрыться». Женщина погибла в ночном ДТП в Дзержинске
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Водитель Maybach пытался скрыться». Женщина погибла в ночном ДТП в Дзержинске 

nn.ru 25 минут назад
Фото: nn.ru
Очевидцы ночного ДТП рассказали, что Volkswagen Polo с женщиной за рулем поворачивал налево. В этот момент в нее на полной скорости врезался Maybach, который ехал прямо. Очевидцы рассказали, что водитель дорогой иномарки ехал с очень большой скоростью, поскольку он несколько метров протащил Volkswagen, вмял его в столб и повалил мачту освещения. На месте ДТП вспыхнул пожар, тушить который принялись проезжавшие мимо автомобилисты. Потом подоспели и пожарные.
Свидетели аварии разошлись в показаниях: ехал водитель Maybach на запрещающий сигнал светофора или все-таки на «мигающий зеленый». Алексей рассказал, что после ДТП водитель дорогой иномарки пытался скрыться, но был оперативно пойман инспекторами ГИБДД. Хотя на Maybach были установлены московские номера, его часто видели в Дзержинске и в Нижнем Новгороде.
— За несколько часов до ДТП меня этот Maybach на площади Горького (в Нижнем Новгороде — прим. ред.) подрезал, — рассказал Тоски Лимончело. — Про себя подумал, что ***шься ты с такой ездой. Как вводу глядел. Не думал, что так быстро и с таким печальным исходом.
К сожалению, 33-летняя женщина — водитель Volkswagen Polo погибла на месте. Ее родственники просят откликнуться свидетелей аварии.
По официальной информации, ДТП случилось 6 апреля в 22:25. На перекрестке Гайдара-Циолковского 33-летний водитель Maybach (стаж 15 лет) выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение Volkswagen Polo под управлением женщины, которая поворачивала влево.
nn.ru: последние новости
Появились подробности лобового ДТП на Мызинском мосту От «ГАЗели» осталась половина. Парень разбил машину о «КАМАЗ» дорожников и сломал руку Нижне-Волжскую набережную перекроют 1 апреля из-за репетиции салюта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты88
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС51
Рассекречен обновленный седан Lada Granta1
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение