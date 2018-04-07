На Сибирском тракте Honda Accord насмерть сбил женщину, она переходила улицу по пешеходному переходу

Вчера около девяти вечера Honda Accord насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила пешеходный переход на восьмом километре Сибирского тракта. Она была в темной одежде, а переход не освещался.

По словам водителя Honda, подъезжая к пешеходному переходу, он посветил дальним светом, посмотрел, что на переходе никого нет, и продолжил движение. Затем он почувствовал удар в лобовое и нажал на тормоз.

Пешеходный переход не освещен, а погибшая была одета в темное. Сложно сказать, повезло ли водителю, но пешеход пробила собой лобовое стекло у Honda, а водитель не пострадал. Он готов пройти освидетельствование.