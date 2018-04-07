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На Сибирском тракте Honda Accord насмерть сбил женщину, она переходила улицу по пешеходному переходу
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На Сибирском тракте Honda Accord насмерть сбил женщину, она переходила улицу по пешеходному переходу 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера около девяти вечера Honda Accord насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила пешеходный переход на восьмом километре Сибирского тракта. Она была в темной одежде, а переход не освещался.
По словам водителя Honda, подъезжая к пешеходному переходу, он посветил дальним светом, посмотрел, что на переходе никого нет, и продолжил движение. Затем он почувствовал удар в лобовое и нажал на тормоз.
Пешеходный переход не освещен, а погибшая была одета в темное. Сложно сказать, повезло ли водителю, но пешеход пробила собой лобовое стекло у Honda, а водитель не пострадал. Он готов пройти освидетельствование.
— Водитель Honda Accord допустил наезд на женщину пешехода, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. — Водитель двигался по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавской в сторону Восточной. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, личность и возраст погибшей. Водитель пояснил, что в темноте не видел пешехода в темной одежде, он услышал только хлопок. Будет проведено расследование.
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